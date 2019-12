Kurz und Trump gratulierten Johnson zu Wahlsieg

Die Unterhauswahl hielt auch US-Präsident Donald Trump wach. Kurz vor Mitternacht Ortszeit setzte er einen Tweet mit folgendem Wortlaut ab: "Sieht nach einem großen Sieg für Boris im Vereinigten Königreich aus!" Nach dem Sieg der Tories hat Trump dem britischen Premierminister Boris Johnson zu seinem "großartigen Sieg" gratuliert. Großbritannien und die USA seien nun frei, um einen "massiven neuen Handelsdeal" abzuschließen, twitterte Trump.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Dezember 2019

"Dieser Deal hat das Potenzial, viel größer und lukrativer zu sein als jeder Deal, der mit der EU abgeschlossen werden könnte. Feiere, Boris", schrieb der US-Präsident.

Congratulations for your impressive electoral victory @BorisJohnson! The withdrawal agreement will now hopefully soon be ratified and we can focus on the future relationship between the #EU and the #UK which should be as close as possible. pic.twitter.com/jGfHOLzZZP — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 13. Dezember 2019

Auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz gratulierte Johnson via Twitter zu einem "beeindruckenden Wahlsieg" und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das EU-Austrittsabkommen jetzt rasch ratifiziert werden könne. Dann könnten sich Großbritannien und die EU auf ihre künftige Beziehung konzentrieren, die so eng wie möglich sein solle.

EU-Politiker zeigten sich erleichtert von dem klaren Wahlausgang. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, dass die Union nach der Ratifizierung des Austrittsabkommens durch das Parlament "für die nächsten Schritte bereit" sei. "Ich gehe davon aus, dass damit der Weg geebnet ist zu einem geordneten Austritt", sagte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.

Labour-Chef Jeremy Corbyn zog bei der Verkündung des Ergebnisses in seinem Londoner Wahlkreis Islington die Konsequenzen. "Ich werde die Partei nicht in eine weitere Wahl führen", sagte der Oppositionsführer. Die Vorschläge von Labour seien "außerordentlich populär" gewesen, doch habe der Brexit das Land polarisiert und soziale Themen überdeckt. "All diese Fragen werden wieder in den Mittelpunkt zurückkehren", betonte er.

Zuvor hatten mehrere Labour-Spitzenpolitiker Corbyn zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. "Das ist die Schuld eines Mannes. Seine Kampagne, sein Wahlprogramm, seine Führung", schrieb die langjährige Labour-Abgeordnete Siobhain McDonagh. "Labour muss entgiftet werden", meinte die im Wahlkreis Stoke-on-Trent North abgewählte Mandatarin Ruth Smeeth.

Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage rechnet nach dem Wahlsieg der Tories mit einem weicheren EU-Austrittskurs von Premierminister Boris Johnson. Die große Mandatsmehrheit bedeute nämlich, "dass der Einfluss (der Brexit-Hardliner der) ERC geringer sein wird", sagte Farage in der Nacht auf Freitag dem Fernsehsender Sky News. Konkret erwarte er eine Verlängerung der Brexit-Übergangsperiode um zwei Jahre.

"Am 1. Juli wird die Übergangsperiode bis zum Jahr 2022 verlängert", sagte Farage mit Blick auf den Zeitraum, in dem Großbritannien nach dem EU-Austritt noch an das europäische Recht gebunden ist und auch Beitragszahlungen zu leisten hat. Nach jetzigem Stand endet diese Periode mit Dezember 2020.

Nicola Sturgeon, die Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP), sagte mit Blick auf das Ergebnis in Schottland, dass Premier Johnson kein Mandat habe, den Landesteil aus der EU zu führen. "Schottland muss eine Wahl über seine Zukunft bekommen", forderte sie ein neuerliches Unabhängigkeitsreferendum.