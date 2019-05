Kurz: "Die Türkei hat in der EU nichts verloren"

Weil ihm das Ergebnis nicht passte, lässt Recep Tayyip Erdogan die Bürgermeisterwahl in Istanbul wiederholen. Das Vorgehen des türkischen Präsidenten löste international Entsetzen aus. In Österreich wurde erneut ein Abbruch der EU-Beitrittsgespräche gefordert. In Istanbul kam es zu wütenden Protesten. Beobachter befürchten eine Verschärfung der wirtschaftlichen Krise.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verteidigte gestern die Entscheidung der türkischen Wahlbehörde zur Annullierung der Bürgermeisterwahl als "wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Demokratie". "Wir glauben aufrichtig daran, dass es bei den Wahlen in Istanbul eine organisierte Korruption, eine totale Gesetzlosigkeit und Rechtswidrigkeit gegeben hat", sagte Erdogan.

Die Hohe Wahlkommission hatte die Bürgermeisterwahl vom 31. März in Istanbul wegen angeblicher "Regelwidrigkeiten" annulliert und eine Wiederholung der Wahl am 23. Juni angeordnet. Wahlsieger Ekrem Imamoglu von der größten Oppositionspartei CHP wurde das Mandat aberkannt.

Imamoglu traf indes mit seinen Parteikollegen in Ankara zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die übrigen Oppositionsparteien stellten sich geschlossen hinter ihn. Tausende Demonstranten gingen auf die Straße, um gegen Erdogan und dessen Politik zu protestieren.

Die EU rief die Wahlkommission dazu auf, unverzüglich Einblick in die Gründe ihrer Anordnung zu gewähren. "Wer demokratische Wahlen nicht akzeptiert, hat in der EU nichts verloren", kritisierte Bundeskanzler Sebastian Kurz die Entscheidung der türkischen Behörden. Kurz forderte einmal mehr einen endgültigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Besorgt zeigten sich auch Anleger, die sich um die Stabilität in der Türkei und einen weiteren Verfall der Lira sorgen, die zum Wochenbeginn zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Oktober 2018 gefallen war.