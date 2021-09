Kurz checkte bei Biden-Rede sein Handy: "Er schien nicht gut unterhalten zu sein"

Patsy Widakuswara, Chefreporterin des US-Sender "Voice of America" im Weißen Haus, twitterte am Nachmittag (Ortszeit): "During Biden's speech, the Austrian Chancellor seemed not entertained, checking his phone, then he started examining his UNGA badge and cracking his fingers following that. #UNGA76". Übersetzt heißt das in etwa so viel wie: "Während Bidens Rede schien der österreichische Bundeskanzler nicht gut unterhalten zu sein, er checkte sein Mobiltelefon, dann begann er, seinen UNGA-Ausweis zu prüfen und knackte mit den Fingern. #UNGA76".

"Is des Candy Crush, Herr Bundeskanzler?"

In der heimischen Volksvertretung hatte Kurz mehrmals durch Handynutzung während Reden für Irritationen gesorgt. So rüffelte der SPÖ-Abgeordnete Josef Muchitsch ihn im Februar vom Rednerpult aus, weil er auf der Regierungsbank auf seinem Smartphone herumtippte. "Herr Bundeskanzler, kömma amal bitte des Handy wegtun? Wir reden über Menschen, die arbeitslos sind. Wir reden über die Wirtschaft, die nicht weiß, wo ist das Licht am Ende des Tunnels - und Sie spielen mit dem Handy herum", sagte der Gewerkschafter nach Angaben der Zeitung "Heute".

Der frühere SP-Verkehrsminister Jörg Leichtfried hatte Kurz bei einer Nationalratssitzung 2018 gerügt. "Is des Candy Crush, Herr Bundeskanzler?", fragte der Minister am Rednerpult. Das Video ging viral: