Kurz bei "Gender Equality Forum" in Paris

Das Forum wird von "UN Women" zusammen mit Frankreich und Mexiko sowie UN-Organisationen, dem Privatsektor und NGO organisiert. Österreich unterstützt laut Bundeskanzleramt Bildung und medizinische Versorgung von Frauen und Mädchen in Syrien und dem Libanon mit zwei Millionen Euro.

Zwei Millionen Euro für Bildung

"Der Grundwert der Gleichstellung von Mann und Frau ist nicht verhandelbar", betonte Kurz im Vorfeld des Gipfels. "Wir müssen daher weltweit für die Gleichstellung von Mann und Frau kämpfen und dürfen es auch nicht zulassen, dass gefährliches Gedankengut, das dem widerspricht, nach Europa importiert wird. Ich komme aus einer Generation, wo die Gleichstellung von Mann und Frau selbstverständlich ist", so der Kanzler weiter. Österreich werde daher die Bildung von Frauen und Mädchen in Syrien und dem Libanon mit zwei Millionen Euro unterstützen.

Österreich unterstützt laut Bundeskanzleramt aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen UNFPA mit einer Million Euro für medizinische Versorgung und Akuthilfe bei Fällen von Gewalt. Ebenso werden die Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung, "UN Women", sowie das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF mit einer Million Euro für die Bildung von Frauen und Mädchen im Libanon unterstützt. Weitere Teilnehmer am "Generation Equality Forum" sind unter anderem die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton sowie Melinda Gates, die Ehefrau von Microsoft-Gründer Bill Gates.

Internationales Auftreten

Bei der mehrtägigen Veranstaltung werde auch die Gewalt gegen Frauen zur Sprache kommen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will bei der Eröffnung eine Video-Grußbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres oder die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton werden für das bis zum Freitag dauernde Treffen in der französischen Hauptstadt erwartet.