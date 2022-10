Kürzung der Ölförderung: Neue Eiszeit zwischen den USA und Saudi-Arabien

Joe Bidens Ärger und Enttäuschung über das Verhalten von Saudi-Arabien konnte nicht überhört werden: "Es wird Konsequenzen für das geben, was sie mit Blick auf Russland getan haben", kündigte der US-Präsident in einem Interview mit dem US-Sender CNN an. Damit gemeint ist der Beschluss von OPEC+, die Förderquoten für Öl täglich um zwei Millionen Barrel am Tag zu senken.