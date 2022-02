Kürzere Quarantäne: Italien lockert Corona-Restriktionen

So sollen einige Restriktionen wegfallen. Die Quarantäne für symptomfreie Ungeimpfte, die mit Infizierten in Kontakt gekommen sind, wurde von zehn auf fünf Tage verkürzt, wie das Gesundheitsministerium am Samstag erklärte. Ab dem 11. Februar könnten Diskotheken und Tanzlokale wieder öffnen, die Maskenpflicht im Freien könnte wegfallen, so Gesundheits-Staatssekretär Pierpaolo Sileri. Der Grüne Pass, der Geimpften und Genesenen ausgestellt wird und der für den Zugang zum Arbeitsplatz, zu Lokalen, Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln notwendig ist, könnte abgeschafft werden.

Gesamte Durchimpfung "unmöglich"

"Wenn sich das Virus nur geringfügig ausbreitet, muss der Grüne Pass irgendwann verschwinden, auch wenn es schwer ist derzeit zu sagen, wann", so Sileri. Es sei unmöglich, die gesamte Bevölkerung durchzuimpfen. Derzeit sind vier Millionen Italiener über 20 Jahre und 1,8 Millionen über 50 Jahre noch nicht geimpft. Seit dem 1. Februar gilt eine Impfpflicht.

91 Prozent der italienischen Bevölkerung ab dem Alter von zwölf Jahren haben zumindest eine Impfdosis erhalten, 88 Prozent wurden mit zwei Dosen immunisiert, 35 Millionen seien geboostert. "Dies erlaubt uns, ein neues Kapitel im Kampf gegen das Coronavirus zu beginnen", erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza. "Wir befinden uns endlich in einer Phase, die sich von derjenigen der vergangenen Monate zu unterscheiden scheint. Wir müssen immer noch äußerst vorsichtig sein, aber zum ersten Mal seit vielen Wochen blicken wir mit Zuversicht auf Zahlen, die sich endlich verbessern", so Speranza.