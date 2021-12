Kroatischer Präsident empört mit Srebrenica-Holocaust-Vergleich

Der kroatische Staatspräsident Zoran Milanovic, der jüngst mit seinen Angriffen auf die österreichische Corona-Politik für Aufsehen gesorgt hatte, verursacht nun auch Aufregung in Kroatien und dem Nachbarland Bosnien-Herzegowina. Ihm wird vorgeworfen, den Völkermord von Srebrenica durch einen Vergleich mit dem Holocaust relativiert zu haben. Kroatische NGOs werfen dem Ex-Linkspolitiker vor, auf die "dunkle Seite" überlaufen zu sein.

Der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Seit einigen Tagen verwickelt er sich nun in Aussagen über das Massaker von Srebrenica, wo bosnisch-serbische Truppen im Juli 1995 mehr als 8.000 männliche Bosniaken hingerichtet hatten. Die dortigen Ereignisse wurden von internationalen Gerichten offiziell als "Völkermord" eingestuft. Milanovic sagte nun, dass es "unterschiedliche Arten" des Völkermordes gebe, wobei er jenen in Srebrenica niedriger einstufte als den Holocaust.

In Srebrenica sei ein Völkermord begangen worden, so Milanovic. Man müsse dann aber für schlimmere Verbrechen einen neuen Namen finden. "Ich respektiere die Opfer der anderen, aber es ist nicht alles gleich. Wenn alles Völkermord ist, dann müssen wir einen neuen Namen dafür finden, was die Nazis den Juden im Zweiten Weltkrieg angetan haben", sagte er. Das Geschehen in Srebrenica sei nicht gleich mit dem Holocaust oder dem kroatischen Vernichtungslager Jasenovac. "5.000, 8.000 oder 80.000 Opfer ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, wenn etwas in Gaskammern oder mit Macheten passiert", sagte Milanovic.

Der Vorsitzende des Rates der bosniakischen Minderheiten in Kroatien, Armin Hodzic, zeigte sich besorgt, dass Milanovic das Verbrechen von Srebrenica herunterspiele. Der Präsident eines EU-Landes solle nicht so sprechen, so Hodzic. Die Familien der Srebrenica-Opfer warfen dem kroatischen Präsidenten vor, mit seinen Aussagen den Genozid von Srebrenica zu negieren. Der muslimische Vertreter in der dreiköpfigen bosnischen Präsidentschaft, Sefik Dzaferovic, bezeichnete Milanovic als "hoffnungslosen Fall".

Für weitere Empörung sorgten Milanovic' Kommentare anlässlich des 30. Jahrestag der Ermordung der serbischen Familie Zec in Zagreb, als Vater, Mutter und ein zwölfjähriges Mädchen im Dezember 1991 durch die Einheit des verurteilten Kriegsverbrechers Tomislav Mercep erschossen wurden. Die Tat wird in kroatischen Medien als eines der beschämendsten Kapitel der jüngeren kroatischen Geschichte bezeichnet. Milanovic sagte, dass dieser Fall furchtbar sei, aber dass es noch schlimmere Kriegsgeschichten gebe. Die Familie habe bereits eine Entschädigung vom Staat erhalten, was brauche es da noch, so Milanovic. Am Donnerstag fügte er hinzu, dass es sich hier um einen Raubanfall durch Männer in Polizeiuniformen gehandelt habe, mit dem der kroatische Staat nichts zu tun hätte.

Kroatische NGOs kritisierten, dass der Präsident mit seinen Aussagen eine Grenze überschritten habe. "Anstatt sich aktiv für die Menschenrechte und Freiheit einzusetzen, klingen Sie eher wie ein Redner mit einem 'souveränistischen', starren, nationalistischen Programm", betonten 18 Menschenrechtsorganisationen in einem offenen Brief. Die Organisation der Veteranen des Kroatien-Krieges und Antifaschisten (VEDRA) kritisierte, dass sich Milanovic zur "Ikone der härtesten Kategorie von kroatischen Nationalisten" verwandelt habe.

Unterdessen kommentierte die Tageszeitung "Vecernji List", dass Milanovic, obwohl er sich selbst als linksliberalen Politiker bezeichnet, derzeit "ausschließlich als ein rechtes und nationalistisches Oberhaupt agiert, und das in einer modernen souveränistischen und populistischen Version der rechten Politik".