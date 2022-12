Kroatien tritt Schengen-Raum am 1. Jänner bei

Darauf verständigten sich die zuständigen Minister der 26 Schengen-Staaten am Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel. Die Kontrollen an den Landgrenzen des beliebten Urlaubslands sollen bereits Anfang des kommenden Jahres wegfallen. Unterdessen hat Österreich die Schengen-Aufnahme von Bulgarien und Rumänien blockiert.

