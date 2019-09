Kroatien rechnet mit Grünem Licht für Schengen-Beitritt

Die Entscheidung über eine positive Empfehlung für das jüngste EU-Mitglied soll noch die scheidende EU-Kommission unter Präsident Jean-Claude Juncker treffen, die laut Medien dieses Thema am 16. Oktober auf ihrer Agenda hat. Slowenien deutete bereits an, den Beitritt wegen des Grenzstreits im EU-Rat aufzuhalten.

Juncker betonte am Donnerstag nach einem Treffen mit dem kroatischen Premier Andrej Plenkovic in Brüssel, dass Kroatien ein vollständiger Schengen-Mitglied werden soll und dass die Kommission ihre Bewertung in diesem Sinne abschließen werde, hieß es laut kroatischen Medien in einer Mitteilung der Kommission. Eine positive Empfehlung noch vor dem Amtsende seiner Kommission kündigte Juncker im Juni bei seinem Besuch in Zagreb an.

Damit rechnet auch Plenkovic, der betont, dass das Schengen-Komitee bereits Anfang September bestätigt habe, dass sein Land alle technischen Kriterien erfüllt.

Die Erfüllung der technischen Kriterien reicht allerdings nicht aus, für den Beitritt ist eine einstimmige Unterstützung aller Mitgliedstaaten im EU-Rat erforderlich. Dort dürfte Kroatien auf Hindernisse aus dem Nachbarland Slowenien stoßen. Ähnlich haben Rumänien und Bulgarien vor der EU-Kommission bereits 2010 Grünes Licht für den Beitritt zur Schengenzone bekommen, dazu kam es wegen Vetos von Frankreich und der Niederlande bisher aber nicht.

Sloweniens Premier Marjan Sarec kritisierte, dass die Kommission diese Entscheidung unmittelbar vor ihrem Amtsende treffen will. "Wenn die Kommission eine politische Entscheidung treffen wird, dann wird auch Slowenien politisch handeln", sagte Sarec laut slowenischen Medien. Direkt wollte er nicht sagen, ob Slowenien ein Veto einlegen wird.

Slowenische Politiker betonen immer wieder, dass die Unterstützung Sloweniens auch davon abhängen wird, ob Kroatien europäische demokratische und rechtliche Standards erfüllt. Im Klartext: Von Kroatien wird erwartet, dass es seinen Verpflichtungen aus dem Schiedsurteil zum Grenzverlauf aus dem Jahr 2017 nachkommt.

Die beiden Länder streiten praktisch seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1991 über den Grenzverlauf, insbesondere in der Bucht von Piran in der nördlichen Adria. Im Jahr 2017 hatte ein in einem bilateralen Abkommen auf EU-Vermittlung eingesetztes Schiedsgericht den Großteil der Bucht Slowenien zugesprochen. Kroatien erkennt das Urteil wegen einer Regelverletzung durch Slowenien nicht an, obwohl das Gericht das Verfahren nach Bekanntwerden der Affäre in anderer Zusammensetzung neu aufgerollt hatte.

Slowenien setzt die neue Grenzregelung wie vom Schiedsgericht angeordnet seit Ende 2017 um, während Kroatien auf eine bilaterale Lösung pocht. Im Vorjahr hat Slowenien eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht, mit der Kroatien wegen Nichteinhaltung des Schiedsurteils die Verletzung des EU-Rechts vorgeworfen wird.