Kritik in Österreich: "Verschlafene Lösung"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben für heute Beratungen über die aktuelle Migrationskrise an der griechischen EU-Außengrenze angekündigt. Vor dem Treffen forderte Kogler eine Soforthilfe für die Krisenregion im Nordwesten Syriens. Gelinge es nicht, das Leid der Menschen auf den griechischen Inseln zu lindern, "sind wir dafür, Frauen, Kinder und Kranke zu evakuieren", so Kogler.

Trotz Kritik am Vorgehen von Recep Tayyip Erdogan plädiert der Grünen-Chef wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen dafür, die Türkei aus EU-Mitteln zu unterstützen. Denn das Land beherberge 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge.

Österreich werde Mittel aus dem Auslandskatastrophenfonds für "wirksame Hilfe vor Ort" bereitstellen, kündigte Außenminister Alexander Schallenberg (VP) an. Details – wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird und wer es bekommt – würden noch ausverhandelt.

Der Wiener Menschenrechtsprofessor Manfred Nowak kritisierte die EU, weil man seit Abschluss des Flüchtlingspakts mit der Türkei 2016 die Zeit nicht genutzt habe, um ein gemeinsames Asylsystem zu entwickeln. Er erneuerte seine Forderung nach Installation einer EU-Asylbehörde, die auch für den Außengrenzschutz zuständig sein solle. Einzelne Mitgliedstaaten seien überfordert, die Behörden in Athen "teilweise inkompetent".

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) sprach von einer "jahrelang verschlafenen" Asyl-Lösung. Akut müsse unter Einbindung von Frontex der Außengrenzschutz gesichert werden. Griechenland und Bulgarien bräuchten Hilfe. FP-Wehrsprecher Reinhard Bösch forderte mehr Geld für das Bundesheer. Weil die Türkei Flüchtlinge an die Grenze führe und die EU diese nicht sichern könne, müsse Österreich seine Grenzen schützen.

UN entsetzt über fehlende Hilfe

Die UNO hat der internationalen Gemeinschaft humanitäres Versagen in Syrien vorgeworfen. Eine UN-Untersuchungskommission stellte die Frage, warum die Welt den rund eine Million Flüchtlingen an der syrisch-türkischen Grenze, darunter Hunderttausenden Kindern, auch angesichts der winterlichen Temperaturen keine humanitäre Hilfe leiste. „Ich finde es skandalös, dass die Gemeinschaft nicht in der Lage ist, mit dieser Situation umzugehen“, sagte Kommissionsvorsitzender Paulo Pinheiro.