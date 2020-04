Kritik des Trump-Beraters Fauci: "Es hätten Leben gerettet werden können"

Die Kritik der "New York Times" am Samstag, wonach der US-Präsident in der Anfangsphase der Coronavirus-Krise zu spät reagiert habe, hatte Donald Trump noch als "Fake News" abgetan. Doch nun bestätigte auch sein eigener Berater Anthony Fauci den Bericht. "Es hätten Leben gerettet werden können, wenn öffentliche Einrichtungen früher geschlossen worden wären", sagte der Virologe dem Sender CNN. Dagegen habe es aber großen Widerstand gegeben. Den Präsidenten nannte Fauci nicht namentlich.

Ranghohe Berater des Präsidenten hatten Medienberichten zufolge bereits Ende Jänner vor einer Coronavirus-Pandemie gewarnt, in deren Folge Hunderttausende Amerikaner ums Leben kommen könnten. Trump selbst beteuerte noch bis Anfang März öffentlich, das Virus sei für die USA kein Grund zur Sorge.

Trump konterte auf die Kritik der "New York Times" mit Verweis darauf, früh ein Einreiseverbot für Menschen aus China erlassen zu haben. Wenn er angeblich zu spät reagiert haben sollte, verstehe er nicht, warum die Medien und die US-Demokraten ihn dann so heftig für die Einführung dieses Einreiseverbots kritisiert hätten, schrieb er auf Twitter und fügte hinzu: "Korrupte Medien!".

"Rat zur Öffnung unseres Landes"

Die USA wurden vergleichsweise spät von der Pandemie getroffen, hätten deshalb also mehr Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, als Länder in Europa. Inzwischen ist das Land so stark betroffen wie kein anderes weltweit.

Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität gibt es in den USA mittlerweile mehr als 566.000 Infizierte – das entspricht fast einem Drittel aller weltweit registrierten Fälle. 22.108 Menschen sind in den USA an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Trotz dieser Entwicklung hält Trump an dem Plan fest, die Wirtschaft möglichst rasch wieder hochzufahren. Voraussichtlich heute, Dienstag, wird er ein Expertengremium vorstellen, das über den Zeitplan für eine Lockerung der geltenden Beschränkungen beraten soll.

Diesem "Rat zur Öffnung unseres Landes", wie Trump ihn nannte, würden "großartige Ärzte und Geschäftsleute" sowie parteiübergreifende Experten angehören. Die Entscheidungen über die Ausgangsbeschränkungen liegen in den USA allerdings überwiegend in den Händen der Bundesstaaten sowie kommunaler Behörden und nicht in denen der Bundesregierung in Washington.

Ungeachtet seiner Kritik äußerte Virologe Fauci vorsichtige Hoffnung, dass die USA möglicherweise im Mai damit beginnen könnten, ihre Abschottungsmaßnahmen etwas zu lockern. Die Lage werde Ende April beurteilt, und dann würden entsprechende Entscheidungen getroffen, sagte Fauci im Sender CNN. Sollte die Lage aber keine Lockerungen zulassen, würden die Ausgangsrestriktionen unverändert fortgesetzt.

Breitere Tests gefordert

US-Gesundheitsexperten fordern in der Debatte um einen Ausstieg aus den Beschränkungen breitere Tests in der Bevölkerung. Mehr als zwei Millionen Tests seien bisher im Land durchgeführt worden, sagte Stephen Hahn von der US-Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) im Sender "ABC". Allerdings stünden diese nicht für alle zur Verfügung, die sie bräuchten. "Weitere Tests, sowohl diagnostische als auch Antikörpertests, werden wirklich notwendig sein, wenn wir über den Mai hinaus in die Sommermonate und dann in den Herbst gehen", meinte Hahn. Diagnostische Tests stellen fest, ob jemand mit dem Virus infiziert ist. Antikörpertests zeigen, wer infiziert war und daher immun ist.

