Kritik an Treffen mit McCarthy

TAIPEH/PEKING. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat die Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen, in Kalifornien getroffen. Die beiden kamen gestern in der Stadt Simi Valley nordwestlich von Los Angeles zusammen. Das Treffen fand bei einem Zwischenstopp Tsais auf dem Rückweg von ihrer Mittelamerika-Reise statt. Zuvor hatte Chinas Regierung die geplante Zusammenkunft kritisiert. US-Außenminister Antony Blinken forderte China auf, wegen des Zwischenstopps Tsais in den USA die Spannungen zwischen den Ländern nicht anzuheizen.

