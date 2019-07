Kritik an "Militarisierung" des 4. Juli

2017 war US-Präsident Donald Trump beim Nationalfeiertag in Paris und sah dort die traditionelle französische Militärparade. Seither pochte der Republikaner auf ein Defilee in Washington. Am gestrigen Nationalfeiertag erfüllte sich der Oberbefehlshaber seinen Wunsch selbst.

Trump, der den Kriegsdienst vermied, ließ in der US-Hauptstadt Panzer auffahren, Kampfjets über die Köpfe der VIP-Gäste donnern – und er hielt eine Rede. Das Spektakel ist hoch umstritten. Kritiker werfen Trump vor, die Feierlichkeiten zu politisieren und dem Steuerzahler die Rechnung für das Spektakel zu präsentieren. Auch eine "Militarisierung" des 4. Juli wird kritisiert: "Alles dreht sich nur um ihn. Mich erinnert das Auffahren von Militär an kleine, autokratische Länder", sagte etwa der demokratische Kongressabgeordnete Don Beyer aus Virginia.

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eine nicht näher benannte Quelle, dass es auch in der militärischen Führung Sorge über eine Politisierung der Veranstaltung gebe. Im Pentagon habe es zudem Bedenken gegeben, überhaupt gepanzerte Fahrzeuge zur Schau zu stellen.

Trump hatte dagegen auf Twitter geschrieben, das Pentagon und auch die militärische Führung seien "begeistert" darüber, den Amerikanern "das stärkste und fortschrittlichste Militär der Welt" vorzuführen.

Zudem wies er Kritik an den hohen Kosten (geschätzt mehrere Millionen Dollar) zurück: "Uns gehören die Flugzeuge, wir haben die Piloten, der Flughafen ist gleich nebenan, alles, was wir brauchen, ist der Treibstoff." Die Feuerwerke würden von Sponsoren bezahlt. "Es wird die Show des Lebens sein." Trump schrieb weiter: "Wir haben die großartigste Wirtschaft der Welt. Wir haben das großartigste Militär der Welt. Nicht schlecht!"

