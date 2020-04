Krise verursacht? China weist Vorwürfe zurück

Der Konflikt zwischen den USA und China über den Auslöser der Coronavirus-Krise eskalierte am Wochenende.

Der Laborleiter des Instituts für Virologie im chinesischen Wuhan wies Vorwürfe zurück, seine Einrichtung könnte der Ursprung der Pandemie sein. "Ich weiß, dass dies unmöglich ist", sagte Yuan Zhiming dem staatlichen Sender CGTN. Keiner seiner Mitarbeiter habe sich infiziert. Sein Team wisse genau, "welche Art von Forschung am Institut stattfindet und wie das Institut mit Viren und Proben umgeht". Das Wuhan Institut für Virologie beheimatet die größte Virusbank Asiens.

Die US-Regierung schließt nach eigenen Angaben nicht aus, dass das Virus nicht, wie von den chinesischen Behörden angegeben, von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen überging, sondern aus dem Labor stammt.

"Absichtlich in die Irre führen"

Weil das Labor in dem Ort sei, wo das Virus im Dezember erstmals aufgetreten sei, wecke dies bei den Menschen automatisch Assoziationen, sagte Yuan. In US-amerikanischen Berichten werde absichtlich versucht, die Menschen in die Irre zu führen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor China mit "Konsequenzen" gedroht, sollte das Land "wissentlich verantwortlich" für die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sein. "Es hätte in China gestoppt werden können, bevor es begann, und das wurde es nicht", sagte Trump am Samstag bei seiner täglichen Corona-Pressekonferenz im Weißen Haus. "Und jetzt leidet die ganze Welt deswegen."

Sollte die Pandemie lediglich die Folge versehentlicher "Fehler" sein, könne man nichts daran ändern. "Aber wenn sie wissentlich verantwortlich wären, ja, dann sollte es Konsequenzen geben", sagte der US-Präsident und schob die Frage nach: "War es ein Fehler, der außer Kontrolle geriet, oder wurde es absichtlich getan? Da gibt es einen großen Unterschied."

Deutschland fordert Aufklärung

Vor dem Hintergrund der wachsenden Kritik am chinesischen Krisenmanagement zu Beginn der Pandemie hat am Sonntag der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) die Führung in Peking zu Transparenz aufgerufen. "Die Chinesen müssen vollkommene Offenheit in dieser Weltkrise zeigen – gerade was den Ursprung des Virus angeht", sagte Müller.

Die Theorie, dass das Virus entgegen der chinesischen Darstellung aus einem Forschungslabor in Wuhan stamme, müsse "aufgeklärt werden". Zu den US-Vorwürfen, wonach Peking den Ursprung des Coronavirus verschleiert habe, sagte Müller, dass China "schneller in den internationalen Austausch über die Ausbreitung des Virus in Wuhan" hätte treten müssen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.