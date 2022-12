Kriminalfall erschüttert die EU: Polizei fand Säcke voller Geld

"Ich bin fassungslos und enttäuscht", sagt Evelyn Regner. "Was Eva Kaili und anderen vorgeworfen wird, übersteigt meinen Vorstellungshorizont." So wie die österreichische Sozialdemokratin und Vizepräsidentin des EU-Parlaments reagieren viele in Brüssel und Straßburg. Seit Freitagabend erschüttert ein Korruptionsskandal die Volksvertretung. Es geht um eine andere, inzwischen ihrer Ämter enthobene Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments: Eva Kaili.