Das Schicksal des Verbrennungsmotors schien bereits besiegelt. Ab 2035 sollen in der Europäischen Union nur noch Pkw und Kleintransporter zugelassen werden, die elektrisch betrieben werden. So hatte es die EU-Kommission vor einem Jahr in ihrem großen Klimaschutzpaket vorgeschlagen. So hat es das Europäische Parlament zu Monatsbeginn beschlossen. Die 27 EU-Staaten signalisierten ebenfalls Zustimmung. Die Sache schien gelaufen.