Krim-Tatare Umerow soll Verteidigungsminister der Ukraine werden

Der 41 Jahre alte Unternehmer und Investor ist krimtatarischer Abstammung und setzt sich seit Jahren für eine Befreiung der bereits 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ein. Seine Familie war gemeinsam mit anderen Krimtataren unter Sowjetdiktator Josef Stalin 1944 nach Zentralasien deportiert worden. Umerow wurde 1982 nahe Samarkand in der damaligen Sowjetrepublik Usbekistan geboren. Er kehrte mit seiner Familie wie viele deportierte Krimtataren im Zuge der politischen Öffnung in der Sowjetunion auf die Krim zurück. Er war laut ukrainischen Medien Stipendiat eines US-Programms für künftige Führungskräfte (FLEX) und gilt als Experte für Finanzwirtschaft. Nach seiner Zeit als Abgeordneter der rechtsliberalen Partei Holos im ukrainischen Parlament von 2019 bis 2022 wurde er vor einem Jahr zum Chef der staatlichen Vermögensverwaltung ernannt.

Orden für Verdienste um das Vaterland

Umerow setzt sich seit Jahren für die Rechte der Krimtataren und deren Rückkehr in die angestammte Heimat ein. Er ist zudem stellvertretender Vorsitzender der Krim-Plattform, einem jährlichen Forum, das sich der Wiedereingliederung der Halbinsel in die Ukraine widmet. Der Funktionär tritt nicht zuletzt für den Austausch von politischen Häftlingen und Kriegsgefangenen auf der Krim ein, wie ukrainische Medien berichteten. Im August 2021 hatte Selenskyj ihm einen Orden für Verdienste für das Vaterland überreicht.

Gute Beziehungen in die Türkei

Umerow gilt auch als Politiker mit guten Beziehungen in die Türkei. In sozialen Netzwerken wurde daher spekuliert, ob der Zeitpunkt seiner Ernennung mit dem Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und des russischen Amtskollegen Wladimir Putin am heutigen Montag in Sotschi am Schwarzen Meer im Zusammenhang steht.

Die Krimtataren sind eine turksprachige, mehrheitlich muslimische Ethnie, die bis in die 1940-er Jahre im Süden der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer die Bevölkerungsmehrheit bildete. Die Krimtataren hatten vom 15. Jahrhundert bis zur Annexion der Krim durch das Russische Zarenreich 1783 in Form des Krim-Khanats ihren eigenen, weitgehend unabhängigen Staat im Einflussbereich des Osmanischen Reiches. Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg schlossen sich auch manche Krimtataren in Hoffnung auf mehr Unabhängigkeit der Deutschen Wehrmacht an.

Nach der Rückeroberung der Krim durch die Sowjetunion diente dies für Diktator Stalin als Vorwand, um die gesamte krimtatarische Bevölkerung im Mai 1944 nach Zentralasien deportieren zu lassen. Erst im Zuge von Glasnost und Perestroika in den späten 1980-er Jahren konnten sie wieder auf die Halbinsel zurückkehren. Das ukrainische Parlament erkannte die Deportierung im Jahr 2015 als Völkermord an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper