Selenskyj bittet um Hilfe und appelliert an Biden, "ein Führer der Welt" zu sein

Kurz nach neun taucht auf der Videoleinwand des Besucherzentrums auf dem Kapitolshügel ein vertrautes Bild auf. Vor der blau-gelben Flagge der Ukraine sitzt deren Präsident in seinem olivgrünen T-Shirt. Zugeschaltet aus der Hauptstadt Kiew, die von russischen Truppen belagert und beschossen wird. Die Angehörigen von Senat und Repräsentantenhaus haben sich ausnahmsweise hier eingefunden, um in einer gemeinsamen Sitzung die erste Videobotschaft eines ausländischen Präsidenten in der Geschichte des Kongresses zu hören.

Selenskyj ist erkennbar gezeichnet von den Strapazen des Krieges. Aber der Wille des ukrainischen Präsidenten scheint ungebrochen. "Ich habe einen Traum", repliziert er den Führer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King. "Und ich habe einen Bedarf. Ich muss unseren Himmel schützen. Ich brauche Ihre Hilfe."

Das war die Essenz des 18-minütigen eindringlichen Appells an den Kongress. Geschickt baute Selenskyj Referenzen auf Pearl Harbor und den 11. September ein. In der Ukraine habe "Russland den Himmel in eine Quelle des Todes für tausende Menschen verwandelt". Er bat um die Einrichtung "einer humanitären Flugverbotszone". Falls dies zu viel verlangt sei, "bitten wir um eine Alternative. Sie wissen, was wir brauchen."

Luftverteidigungssysteme

In Erwartung einer abschlägigen Antwort in Bezug auf die Flugverbotszone und MIG-Kampfflugzeugen aus NATO-Beständen übermittelte die Ukraine parallel zur Rede Selenskyjs eine Wunschliste an die US-Regierung. Diese enthält unter anderem bewaffnete Drohnen sowie leistungsfähige Luftverteidigungssysteme.

Selenskyj dankte Präsident Joe Biden für die Hilfen und dessen persönliches Engagement. Dies sei aber nicht genug. "Ich bitte Sie, mehr zu tun. Neue Pakete an Sanktionen, bis die russische Militärmaschine stoppt." Er forderte den Kongress auf, sich ein Video anzuschauen, das zeige, "was die Russen in unserem Land machen". Danach flimmerten mit Streichern unterlegte Bilder von zerbombten Häuser, weinenden Kindern, Massengräbern und flüchtenden Menschen über die Leinwand. Bevor Weiß auf Schwarz die Botschaft "Close the Sky over Ukraine" die Stoßrichtung der Rede noch einmal hervorhob.

Der ehemalige Schauspieler wechselte dann dramatisch vom Ukrainischen ins Englische. "Der Führer der Welt zu sein, heißt, der Führer des Friedens zu sein", sagte Selenskyj. Er wünsche sich, dass Biden ein "Führer der Welt" sei. Die mit stehendem Beifall bedachte Rede war der bisherige Höhepunkt einer beispiellosen Öffentlichkeitskampagne eines Regierungschefs, der große persönliche Risiken eingeht, aus dem Herzen einer belagerten Stadt um Hilfe für sein Land zu bitten. Selenskyj hatte zuvor bereits vor den Parlamenten Großbritanniens und Kanadas um mehr Unterstützung geworben. Heute will er vor dem Deutschen Bundestag sprechen.

"Nach den Sternen greifen"

"Alles, was er fordert, sollten wir tun", erklärte der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell. "Leider drückt sich die Regierung darum herum." Auch in den Augen der Demokraten ist Selenskyj eine Lichtgestalt. "Er ist eine heldenhafte Figur", lobte Senator Chris Murphy. "Wäre ich Selenskyj, würde ich auch nach den Sternen greifen", sagte Murphy zu den weitreichenden Forderungen. "Aber es liegt an uns, zu entscheiden, was in unserem nationalen Sicherheitsinteresse liegt." Was die Rede in der Sache bewegen wird, bleibt angesichts des anhaltenden Widerstands im Weißen Haus und im Kongress abzuwarten.