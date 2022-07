Krieg in Ukraine: Papst fordert Verhandlungen

Angesichts der Zerstörungen und Schäden, die der Krieg täglich verursache, in der Ukraine wie auch weltweit, so Franziskus am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz, bleibe "als einzig vernünftige Sache", mit der Gewalt "aufzuhören und zu verhandeln". Zuvor hatte das Kirchenoberhaupt Kriegsinteressen kritisiert. "Wie viele Interessen stehen hinter einem Krieg! Einer davon ist sicherlich der Waffenhandel. Dieser Handel ist ein Skandal, mit dem wir uns nicht abfinden können."