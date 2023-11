Krieg in Gaza: Israel bestätigt den Tod einer Geisel

Israels Armee hat am Dienstag den Tod einer Geisel in der Gewalt der Hamas bestätigt. Das Militär listete die 19-jährige Soldatin Moa Marciano, die den Angaben nach in den Gazastreifen entführt worden war, unter den seit dem 7. Oktober Gefallenen. Am Montag zeigte die Hamas das Video der Soldatin und warf Israel vor, sie sei bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Israel sprach von Psychoterror.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Anzeichen auf verschleppte Geiseln in einer Kinderklinik im Gazastreifen gefunden. Armeesprecher Daniel Hagari veröffentlichte Videos und Fotos, die im Keller des Rantisi-Spitals in Gaza-Stadt die Entdeckung einer Kommandozentrale und eines Waffenlagers belegen sollen. "Und wir haben auch Anzeichen gefunden, die darauf hindeuten, dass die Hamas hier Geiseln hält. Dies wird derzeit von uns untersucht. Aber wir haben auch Informationen, die dies bestätigen", ergänzte Hagari. Die Hamas wies dies zurück und bezeichnete die Aufnahmen als gefälscht.

Umkämpfte Shifa-Klinik

Um das Shifa-Krankenhaus in Gaza toben weiter heftige Kämpfe. Israel vermutet unter dem größten Spital von Gaza-Stadt die Kommandozentrale der Hamas. Nach Darstellung Israels soll die Shifa-Klinik an das kilometerlange unterirdische Tunnelnetz der Hamas angeschlossen sein. Die Terrororganisation widerspricht.

Entgegen den Angaben von palästinensischen Behörden vom Wochenende sei das größte Krankenhaus im Gazastreifen nicht außer Betrieb, meldete unterdessen die Weltgesundheitsorganisation (WHO). "Für uns ist es wegen des heroischen Einsatzes des verbleibenden Personals ein funktionierendes Krankenhaus", sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris am Dienstag in Genf. Trotz Stromausfall und Angriffen versuche das Personal im Shifa-Krankenhaus alles in seiner Macht Stehende, um rund 700 verbliebene schwer kranke Patientinnen und Patienten zu versorgen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien 20 gestorben. Der Direktor des Shifa-Spitals hatte zuvor die Beisetzung von 179 Toten in einem auf dem Klinikgelände ausgehobenen "Massengrab" bekanntgegeben.

200 Ziele im Gazastreifen angegriffen

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude der islamistischen Hamas in der Stadt Gaza übernommen. Dazu gehörten das Hamas-Parlament und Gebäude der Polizei, erklärte das israelische Militär am Dienstag. Auch hätten israelische Militäreinheiten die Kontrolle über eine Ingenieursfakultät übernommen. Diese habe als "Institut für die Produktion und Entwicklung von Waffen" gedient.

Am Montag hatte die israelische Luftwaffe 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter sind laut Armee Waffenlager, Raketenabschussrampen und Kommandozentralen gewesen.

