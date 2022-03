Seit mittlerweile drei Wochen bestimmt der Krieg in der Ukraine das Weltgeschehen. In den vergangenen Tagen scheint allerdings ein Stück weit Bewegung in die Verhandlungen der beiden Kriegsparteien gekommen zu sein. Ein Grund für Optimismus? Eike-Clemens Kullmann, OÖN-Ressortleiter Weltspiegel, analysiert bei Michael Buchmayr von OÖN-TV.