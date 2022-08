Krieg in der Ukraine: Reaktor im AKW Saporischschja liefert wieder Strom

Europas größtes Atomkraftwerk, das AKW Saporischschja, steht in der Ukraine. Doch seit März ist die Anlage mit sechs Reaktoren am Ufer des Flusses Dnjepr von russischen Soldaten besetzt. Dennoch hielten ukrainische Techniker das Kraftwerk stets am Laufen. Zuletzt arbeiteten aber nur noch drei bzw. zwei Reaktoren – und nur eine funktionierende Leitung versorgte Teile der Südukraine mit Strom.