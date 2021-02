Kretschmann tritt deutlich kürzer

Am 14. März wird im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann steigt ab sofort teilweise aus dem Wahlkampf aus. Grund ist eine Krebserkrankung seiner Ehefrau Gerlinde. Abgesagt wurden am Freitag bereits zwei "Elefantenrunden".

"Es geht meiner Frau den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu. Ich will für sie da sein, so gut es geht", sagte Kretschmann. Den Regierungsgeschäften wolle er aber weiterhin nachkommen, so der 72-Jährige.

Kretschmann ist seit 2011 der erste von den Grünen gestellte Regierungschef eines deutschen Bundeslandes. Aktuell regiert er gemeinsam mit der CDU, die ihn bei der Landtagswahl herausfordert. In den Umfragen liegen die Grünen derzeit aber klar vor der CDU.