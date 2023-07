Kremlchef Putin sieht Afrika als Kontinent der Zukunft

Kremlchef Wladimir Putin versucht, seine Macht in Afrika auszubauen, und umgarnte deswegen auch beim zweiten Tag des Afrika-Gipfels in St. Petersburg seine Gäste: In seiner mit Spannung erwarteten Rede verwies der russische Präsident auf die wachsende politische und wirtschaftliche Rolle der afrikanischen Staaten. Doch als der Vorsitzende der Afrikanischen Kommission, Moussa Faki Mahamat, Putins "Spiel mit dem Hunger in Afrika" kritisierte, wurde die TV-Übertragung abgebrochen. Nach Angaben des Kreml hat Russland aber ein Abkommen über eine militärtechnische Zusammenarbeit mit mehr als 40 Staaten des afrikanischen Kontinents geschlossen. Russland wolle zudem seine Präsenz in Afrika ausbauen, neue Konsulate und Botschaften eröffnen und das Personal in bestehenden diplomatischen Vertretungen erweitern, kündigte er an.

Der Russland-Afrika-Gipfel wurde im Westen als "PR-Show" und als Versuch Putins kritisiert, afrikanische Länder noch abhängiger von Russland zu machen.

Als Überraschungsgast tauchte gestern dann auch der Chef der Söldnergruppe Wagner in Sankt Petersburg auf. Der Putschist Jewgenij Prigoschin, der mittlerweile im Exil in Belarus lebt, traf dabei Vertreter afrikanischer Staaten, um das Geschäft seiner Söldner in Afrika abzusichern.

Damit wurde auch klar, warum die Bestrafung des Wagner-Chefs nach dessen Aufstand vor gerade einmal einem Monat so milde ausgefallen war. Denn für Putins Afrika-Politik sind die Wagner-Truppen weiterhin ein wichtiges Werkzeug, mit dem der russische Machthaber die Interessen auch auf afrikanischem Boden sichern kann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper