Kreml zwang Nawalny per Ultimatum zur Rückkehr

Die russische Regierung verstärkt den Druck auf Kremlkritiker Alexej Nawalny: Die Strafvollzugsbehörde stellte Nawalny ein Ultimatum, Auflagen einer früheren Bewährungsstrafe zu erfüllen und sich bis spätestens gestern 9.00 Uhr bei den russischen Behörden zu melden. Sollte er nach Ablauf der Frist nach Russland zurückkehren, drohe ihm eine Inhaftierung, so die Warnung.

Nawalny sei am 20. September aus dem Berliner Krankenhaus entlassen worden und seit dem 12. Oktober symptomfrei, hieß es unter Verweis auf einen Bericht der Fachzeitschrift "The Lancet" in dem Ultimatum. Deshalb müsse er sich vor Ort melden, so sähen es die Bewährungsauflagen einer Haftstrafe vor, zu der Nawalny 2014 verurteilt worden war.

Eine Nawalny-Sprecherin wies das Ultimatum umgehend zurück. Eine Rückkehr sei unmöglich, sagte sie. Zudem leide der 44-Jährige, der sich zurzeit in Deutschland erholt, noch immer an den Folgen seiner Vergiftung. Nawalny selbst spottete per Twitter, der Hinweis auf den Artikel in "The Lancet" komme einer Anerkennung durch die Regierung gleich, dass er vergiftet worden sei. Der Kremlkritiker macht für den Giftanschlag mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe ein unter dem Befehl von Kremlchef Wladimir Putin agierendes "Killerkommando" des Inlandgeheimdienstes FSB verantwortlich. Russland bestreitet eine Verwicklung in den Fall.