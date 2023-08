Kreml verbietet letzte Kritiker

Kritiker der Politik leben in Russland gefährlich.

In dem Zentrum fänden nicht genehmigte Konferenzen und Ausstellungen statt, begründete das Gericht in Moskau das international scharf kritisierte Urteil.

Das nach dem Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow benannte Menschenrechtszentrum war vor knapp drei Jahrzehnten gegründet worden und gehörte zu den wenigen Organisationen, die die Sichtweise des Kreml infrage stellten – auch im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Das Verbot kritischer Stimmen hat mittlerweile System in Russland: Bereits im Jänner hatte der Kreml per Gericht das Verbot der Moskauer Helsinki-Gruppe verfügt, der ältesten Menschenrechtsorganisation in Russland. Im April wurde das Sowa-Zentrum aufgelöst, das sich auf die Untersuchung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit spezialisiert hatte. Die Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich als wichtiger Pfeiler der Zivilgesellschaft etabliert hatte, war bereits Ende 2021 von den russischen Behörden aufgelöst worden.

Die meisten russischen Oppositionellen sitzen längst hinter Gittern oder sind im Exil. Prominentestes Opfer ist Alexej Nawalny, er ist zu einer Haftstrafe von mindestens 28 Jahren verurteilt worden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper