Kreml: Mögliches Treffen Putin-Biden auch online denkbar

Das müssten am Ende Epidemiologen entscheiden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Er antwortete damit auf eine Frage von Journalisten, ob der russische Präsident Biden persönlich treffen könnte oder ob sie sich online austauschen. Noch gestern wollte Putin ein Gespräch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres führen, der sich derzeit in Moskau aufhält – allerdings im Videoformat. Der Sprecher begründete die Entscheidung mit der Pandemie und einer entsprechenden Empfehlung von Experten.

Biden hatte Putin angesichts erheblicher Spannungen zwischen beiden Staaten ein Gipfeltreffen in einem Drittland vorgeschlagen, nach seinen Vorstellungen im Sommer in Europa. Der Kreml hat bislang offengelassen, ob Putin die Einladung annimmt. Biden wird Mitte Juni unter anderem wegen eines Nato-Gipfels nach Europa kommen.