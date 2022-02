Kreml droht mit Vergeltung, will aber wieder verhandeln

Es waren widersprüchliche Signale, die gestern am zweiten Tag des Kriegs in der Ukraine aus Russland kamen. Einerseits kündigte der Kreml massive Vergeltung für die vom Westen verhängten Sanktionen an. "Es versteht sich von selbst, dass Vergeltungsmaßnahmen folgen werden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. "Wie symmetrisch oder asymmetrisch sie sein werden, wird von der Analyse der Beschränkungen abhängen", die Russland auferlegt worden seien, blieb man vorerst aber noch vage.

Andererseits gab sich Kremlchef Wladimir Putin plötzlich wieder gesprächsbereit. Laut Berichten aus Moskau habe Putin in einem Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gesagt, er sei bereit, "auf hoher Ebene" mit der ukrainischen Führung zu verhandeln. Zuvor hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich an Putin gewandt und Gespräche vorgeschlagen: "Lassen Sie uns am Verhandlungstisch Platz nehmen, um das Sterben der Menschen zu stoppen!"

Wird die Ukraine neutral?

Selenskyj kam den Russen sogar mit einem Kompromissangebot entgegen: Wenn Gespräche noch möglich seien, sollten diese geführt werden, sagte er. Die Ukraine schrecke auch nicht davor zurück, über Neutralität zu sprechen, sollte sich Russland willens zeigen. Der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko zeigte sich spontan bereit, Delegationen aus Russland und der Ukraine im "sicheren Minsk" zu empfangen.

Internationale Beobachter blieben jedenfalls skeptisch, zumal Russlands Außenminister Sergej Lawrow den ukrainischen Präsidenten mit seinem Neutralitätsangebot postwendend der Lüge bezichtigte. Mehr noch: Er sprach der ukrainischen Regierung die demokratische Legitimierung ab. "Wir sehen keine Möglichkeit, eine Regierung als demokratisch anzuerkennen, die ihr eigenes Volk unterdrückt und Völkermordmethoden anwendet", sagte Lawrow.

Putin: "Nehmt euch die Macht!"

Unterdessen setzten die russischen Truppen ihre Großoffensive von allen Seiten fort: Im Zentrum der Angriffe stand einmal mehr Kiew. Erste Soldaten drangen bis in die ukrainische Hauptstadt vor und richteten bereits eine Spur der Verwüstung an. Nach schweren Raketenangriffen rechnete die ukrainische Regierung auch mit Panzerangriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko glaubt, dass Russland die Hauptstadt oder zumindest deren Zentrum rasch einnehmen und damit einen symbolischen Sieg sicherstellen wolle. Putin rief die ukrainische Armee auf, die Macht in Kiew zu übernehmen und Präsident Selenskyj und sein Umfeld zu stürzen. "Nehmt die Macht in eure Hände. Mir scheint, Verhandlungen zwischen euch und uns wären einfacher", sagte Putin.

Unübersichtliche Lage

Heftige Kämpfe wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet. Die Lage blieb unübersichtlich, ebenso wie die Zahl der Toten. Während die ukrainische Seite von mehr als 1000 toten russischen Soldaten sprach, teilte das russische Verteidigungsministerium mit, es gebe keine Verluste. Im Gegenteil: Laut eigenen Angaben habe das russische Militär 118 ukrainische Militärobjekte "außer Gefecht" gesetzt, darunter elf Militärflughäfen, und fünf ukrainische Kampfflugzeuge abgeschossen.

Unterdessen jagte im Westen eine Krisensitzung die nächste. Polen und Tschechien überlegten, den Luftraum für russische Flugzeuge zu sperren. Am Wochenende wollen einmal mehr die EU-Innenminister in Brüssel zusammentreffen, um über die befürchtete Flüchtlingswelle aus der Ukraine zu beraten. Allgemein wird erwartet, dass Polen die erste Anlaufadresse für die Tausenden verzweifelten Flüchtlinge wird. Hilfsorganisationen schlagen längst Alarm und warnten einmal mehr vor "immensem Leid in der Ukraine".

Der Europarat in der französischen Stadt Straßburg Bild: Europarat

Der Europarat hat Russland suspendiert

Der Europarat mit Sitz in Straßburg hat in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in einem historischen Schritt Russland suspendiert. Das Ministerkomitee mit Vertretern der 47 Mitgliedsländer entschied am Freitag, Russland mit sofortiger Wirkung von seinen Repräsentationsrechten in der Organisation in der französischen Stadt vorläufig zu entbinden. Das Land bleibt dennoch formell Mitglied.

Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg ist gemeinsam mit seinem Gerichtshof für die Wahrung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten zuständig. Er ist kein Organ der Europäischen Union. Russland und die Ukraine sind beide Mitglied des Europarats.

50.000 Menschen innerhalb von 48 Stunden geflohen

Aus der Ukraine sind innerhalb von 48 Stunden mehr als 50.000 Menschen über die Grenzen ins Ausland geflüchtet. Das berichtete der Chef des UN-Flüchtlingshilfwerks (UNHCR) Freitagabend. Die Mehrheit sei nach Polen und Moldau geflohen.

Die UNO stellt sich auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine ein, sollte sich die Lage nach dem russischen Einmarsch weiter verschlechtern.