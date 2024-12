Krebstod zu Weihnachten: Britischer Premier Starmer trauert um Bruder

"Mein Bruder Nick war ein wunderbarer Mann", hieß es in einer Würdigung Starmers, aus der britische Medien am Freitag zitierten. Er sei all den Herausforderungen, die ihm das Leben gestellt habe, mit Mut und Humor entgegentreten.

Starmer hat öfter von seinem Aufwachsen und seiner Familie erzählt. Prägend waren für ihn demnach eine Erkrankung seiner Mutter und die Lernschwierigkeiten, mit denen sein Bruder zu kämpfen hatte.

