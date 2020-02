Kramp-Karrenbauers Rücktritt stürzt die CDU in ein Führungsvakuum

BERLIN. Knalleffekt bei der deutschen Regierungspartei CDU: Annegret Kramp-Karrenbauer, seit Dezember 2018 Parteivorsitzende, hat gestern überraschend ihren Rücktritt und den Verzicht auf die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2021 angekündigt. Sie werde, sagte die 57-Jährige, den Übergang zur neuen Parteispitze moderieren. "Und ich werde so lange im Amt bleiben, bis CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur bestimmt sind."

Es ist daher noch völlig unklar, bis wann die Führungsfrage in der Regierungspartei geklärt sein wird. Der nächste reguläre Parteitag ist für Dezember 2020 in Stuttgart geplant. Eine Forderung hat Kramp-Karrenbauer, die bis zum Ende der Legislaturperiode Verteidigungsministerin bleiben will, noch formuliert: "Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen am Ende in einer Hand liegen."

Kritik an Merkel und Merz

Mit der Aufgabe der Einheit von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur habe die CDU "eine bewährte Praxis aufgegeben", kritisierte Kramp-Karrenbauer durch die Blume auch ihre Mentorin, Kanzlerin Angela Merkel. Mit dieser Trennung sei "eine ungeklärte Führungsfrage einhergegangen, die Frage nach der Kanzlerkandidatur". Diese Frage sei nicht zur Ruhe gekommen, und – hier baute sie einen Seitenhieb in Richtung ihres Konkurrenten Friedrich Merz ein – "sie sollte nach dem Willen einiger wohl auch nicht zur Ruhe kommen".

Als Favoriten auf CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur gelten derzeit drei Männer: Friedrich Merz, der frühere Vorsitzende der Bundestagsfraktion, hatte sich schon nach dem Verzicht Angela Merkels auf den Parteivorsitz 2018 als Kandidat ins Spiel gebracht. Der 64-Jährige wird dem konservativen rechten Flügel der CDU zugerechnet.

Zweiter möglicher Kandidat ist Jens Spahn. Der 39 Jahre alte, sehr ehrgeizige Bundesgesundheitsminister hat sich als konservativer Kritiker der Kanzlerin profiliert und im Rennen um den CDU-Vorsitz schon im Herbst 2018 den Hut in den Ring geworfen. Er musste sich jedoch Kramp-Karrenbauer und Merz deutlich geschlagen geben.

Armin Laschet wiederum gilt als loyaler Stellvertreter Angela Merkels in der Bundes-CDU. Als Vorsitzender des stärksten Landesverbandes Nordrhein-Westfalen könnte der Ministerpräsident schon aufgrund seines Amtes einen Anspruch auf den Vorsitz der Bundespartei anmelden – wenn er denn überhaupt will. Laschet, der vom Koalitionspartner SPD favorisiert wird, rief die CDU gestern zu Geschlossenheit auf. Der "Zusammenhalt ist die erste Grundlage für erfolgreiche Wahlen und effektives Regieren".

"Anker für weltoffene Haltung"

Laschet mahnte zugleich, dass die CDU bei der bevorstehenden Neuaufstellung die ganze "programmatische Breite" berücksichtigen müsse. Die CDU sei "seit Jahrzehnten ein verlässlicher Anker für eine wehrhafte Demokratie, eine bürgernahe Politik, weltoffene Haltung und die europäische Orientierung Deutschlands", betonte Laschet. "Das muss und wird sie auch bleiben."

