Kovacevski als neuer Premier Nordmazedoniens designiert

Staatspräsident Stevo Pendarovski habe Kovacevski einen entsprechenden Auftrag erteilt, berichteten nordmazedonische Medien. Kovacevski soll Zoran Zaev nachfolgen, der nach einer schweren Niederlage seiner Partei bei den Kommunalwahlen den Partei- und Regierungsvorsitz niedergelegt hatte.

Zaev hatte seinen Rücktritt als Regierungschef in der Vorwoche im Parlament eingereicht. Die Regierungspartei SDSM schlug Kovacevski am Montagabend als neuen Premier vor. Die von den Sozialisten angeführte Koalitionsregierung stützt sich im Parlament auf 64 der 120 Mandate. Kovacevski hat jetzt 20 Tage Zeit, um eine neue Regierung zu bilden. Parlamentspräsident Talat Dzaferi sagte Medienberichten zufolge, dass die Wahl der Regierung durch das Parlament am 15. oder 16. Jänner stattfinden werde.

Zu den größten Herausforderungen der neuen Regierung zählt neben der Coronavirus-Pandemie auch die aktuelle Energiekrise, die durch massive Preissteigerungen ausgelöst wurde. Nordmazedonien hat zudem mit einem Veto Bulgariens gegen seine EU-Annäherung zu kämpfen. Nach dem Regierungswechsel in Sofia gibt es Hoffnung, dass es im Disput um die gemeinsame Geschichte zu einer Verständigung kommen könnte.