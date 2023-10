Kosovo: Angst vor einem Krieg wächst

Die kosovarische Regierung in Pristina wirft Belgrad vor, mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt zu sein – und zwar "aus drei verschiedenen Richtungen". Einheiten der Zweiten Brigade der serbischen Armee seien aus Raska in Richtung der Nordgrenze Kosovos gezogen, Einheiten der Dritten Brigade aus der Region Nis in Richtung der nordöstlichen Grenze und Einheiten der Vierten Brigade aus der Region Vranje in Richtung der Ostgrenze, meldete die Regierung in Pristina. Dabei habe Serbien Flugabwehrsysteme und schwere Artillerie in Stellung gebracht, um "eine mögliche militärische Aggression" gegen die Republik Kosovo zu starten.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic dementierte jedoch jede Absicht zu einem militärischen Schlag gegen den Kosovo. Er werde vielmehr den Befehl zum Rückzug serbischer Truppen geben, sagte er im Gespräch mit der Financial Times. Eine Eskalation sei für Belgrads EU-Beitrittspläne "kontraproduktiv". Serbien werde nicht seine eigenen jahrelangen Bemühungen zerstören. "Serbien will keinen Krieg", sagte Vucic dem Blatt. Weshalb er die Armee überhaupt mit Panzern und Artillerie an die Grenze geschickt hatte, sagte er allerdings nicht. Zuvor hatten jedenfalls die US-Regierung, die EU und auch Deutschland mit scharfen Worten einen Rückzug verlangt.

ZIB 1: Konflikt Serbien Kosovo spitzt sich zu

Erfahrene Beobachter der Politik des serbischen Staatschefs meinten, es handle sich um eines seiner üblichen Manöver. Vucic eskaliere immer wieder die Situation, um sich nachher als jener bedeutende Politiker darzustellen, der zur Deeskalation beitrage. Sicher ist: Dafür bekam er bisher auch regelmäßig Lob.

