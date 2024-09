Die Dämmerung der Ampelkoalition

Beim grünen Regierungspartner tritt der gesamte Parteivorstand zurück: "Keinerlei Auswirkungen auf die Koalition", heißt es aus dem Umfeld von Kanzler Olaf Scholz (SPD). Beim anderen Partner – der FDP, die in Brandenburg gerade noch 0,8 Prozent (!) bekommen hat – gilt: "Retten, was noch geht". FDP-intern wächst der Druck Richtung Koalitionsausstieg. Auch hier reagiert die SPD nach außen mit "Kopf in den Sand".