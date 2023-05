Konservativen-Treffen in Budapest: "Trump soll zurück an die Macht"

In seiner Eröffnungsrede betonte Orbán, dass Ungarn ein "Inkubator" sei, in dem die konservative Politik der Zukunft erprobt werde. Orbán sprach sich weiters gegen die "progressive Außenpolitik" aus, die zu Krieg und Chaos führe. Der Premier forderte Donald Trump zur Rückkehr ins US-Präsidentenamt auf, als Garant für die Beendigung des Krieges in der Ukraine. Trump soll Amerika "groß machen und uns den Frieden bringen".

Orbán kritisierte die "liberalen Anschuldigungen" gegen Ungarn und verwies auf bevorstehende "Schlachten" mit Brüssel. Der Brüsseler "Morast" müsse trockengelegt werden. Mit den Worten "no migration, no gender, no war" beendete Orbán seine Rede.

In Budapest vertreten sind außerdem der freiheitliche Delegationsleiter im Europa-Parlament, Harald Vilimsky, der georgische Ministerpräsident Irakli Garibaschwili, Eduardo Bolsonaro, der Sohn des ehemaligen brasilianischen Präsidenten, der tschechische Ex-Premier Andrej Babis und der slowenische ehemalige Ministerpräsident Janez Jansa, die Orbán in seiner Rede als "Verteidiger der freien Welt" bezeichnete.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.