Kongo: Italiens Botschafter bei Anschlag getötet

Rebellen haben im Osten des Bürgerkriegslandes einen Konvoi des Welternährungsprogramms (WFP) überfallen, dabei wurde der italienische Diplomat getötet.

Das WFP, das seinen Sitz in Rom hat, bestätigte, dass der Botschafter an einer Mission der UN-Organisation teilgenommen habe. Der Konvoi sei in der Stadt Goma gestartet und habe ein Schulmahlzeiten-Programm in der Stadt Rutshuru besuchen wollen, teilte die Organisation mit. Der Angriff habe sich auf einer Straße ereignet, die für Fahrten ohne Begleitschutz freigegeben gewesen sei, hieß es.

Luca Attanasio war 43 Jahre alt und nach Angaben des italienischen Außenministeriums seit 2017 Botschafter in Kinshasa.