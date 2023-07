Konferenz der 62 Köpfe: Europa, Karibik und Lateinamerika wollen näher rücken

Dieser Aufmarsch an Prominenz ist selbst für das gipfelgewohnte Brüssel beachtlich. Dutzende Staats- und Regierungsspitzen sowie Minister geben einander bis Dienstag beim zweitägigen Treffen zwischen der EU auf der einen und Lateinamerika sowie den karibischen Staaten auf der anderen Seite die Ehre. 62 Mächtige sitzen um den Verhandlungstisch. Es ist das dritte Treffen in diesem Format. Das letzte fand 2015 in Santiago in Chile statt.