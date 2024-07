 Komplizierte Partnersuche am rechten Rand des EU-Parlaments

Italiens Lega-Chef Salvini soll - wie die Franzosen vom RN - in die Pläne eingeweiht gewesen sein.

24 Mandate stellen die Freiheitlichen, die Fidesz von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und die ANO von Tschechiens Ex-Premier Andrej Babis im neu gewählten EU-Parlament. Gemeinsam mit FP-Obmann Herbert Kickl haben die beiden Parteichefs am Sonntag in Wien angekündigt, dort als "Patrioten für Europa" eine neue Fraktion an den Start bringen zu wollen (die OÖN berichteten). Die Zahl der Sitze würde dafür reichen. Für eine Neugründung fehlen noch Abgeordnete aus vier weiteren