Jennifer Rene Psaki führt das erste Kommunikationsteam im Weißen Haus an, in dem ausschließlich Frauen vertreten sind. Ihr fällt die Aufgabe zu, das Vertrauen der Amerikaner in Informationen der Regierung wiederherzustellen. Das neue Gesicht des Weißen Hauses ist altbekannt. Nicht nur in Washington, sondern rund um den Erdball. Das liegt vor allem an ihrer ehemaligen Rolle als Sprecherin des damaligen Außenministers John Kerry, den sie von 2013 an zwei Jahre lang auf seinen Reisen begleitete.