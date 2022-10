Kommt jetzt Boris Johnson wieder zurück?

Es ist kein Witz. Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson, der im Juli durch einen Massenrücktritt seiner Minister aus dem Amt gedrängt worden ist, plant eine Rückkehr in die Downing Street, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Nach dem Rücktritt von Premierministerin Liz Truss wäre für Johnson der Weg für ein Comeback frei. Bis zum Montag, 14 Uhr, können sich Kandidaten für den vakanten Parteivorsitz und damit für das Amt des Regierungschefs bewerben. Johnson hätte gute Chancen.

Allerdings liegt die Latte hoch. Für eine Nominierung bräuchte Johnson die Stimmen von mindestens einhundert Abgeordneten der Konservativen Partei. Da die Regierungsfraktion 357 Mitglieder ausmacht, ist ein Maximum von insgesamt drei Kandidaten möglich. Sollten sich am Montag drei Bewerber finden, wird das Feld durch eine Ausschlusswahl innerhalb der Fraktion auf zwei Kandidaten verkleinert. Das letzte Wort haben dann die Mitglieder der Konservativen Partei, die bis Freitag online abstimmen dürfen. Neben Johnson werden als weitere mögliche Bewerber Rishi Sunak, der ehemalige Finanzminister, der im Stechen gegen Liz Truss unterlag, und Penny Mordaunt gehandelt, die in der Kampagne um den Parteivorsitz auf den dritten Platz kam. Einzig die für Parlamentsfragen zuständige britische Ministerin Penny Mordaunt hat bereits offiziell ihre Kandidatur angekündigt.

Als Truss zurücktrat, genoss Johnson einen Urlaub in der Karibik. In London dagegen arbeitet jetzt schon das Team, mit dem er 2019 die Wahlen gewann, an einer Kampagne für seine Rückkehr und mobilisiert Alliierte und Spender. Der "Telegraph" wiederum weiß, dass Johnson seine Kollegen in der Fraktion mit dem Versprechen ködert: Nur ich kann den Erdrutschsieg von Labour verhindern.

Für Außenstehende muss es grotesk wirken. Boris Johnson war der Mann, der aufgrund zahlreicher Skandale zurücktreten musste. Aber ein Comeback ist durchaus eine realistische Möglichkeit, denn innerhalb der konservativen Fraktion gelten andere Gesetze. Noch hat man die Macht, und die will man sich nicht nehmen lassen, denkt man dort.

Doch nicht alle Tories denken so. Zwei Drittel der Öffentlichkeit, sagen Meinungsforscher, würden den Ex-Premier ablehnen. Mit Johnson an der Spitze würden die Konservativen eine Wahlniederlage praktisch festschreiben. Und schließlich ist da der Untersuchungsausschuss, der zurzeit prüft, ob Johnson das Unterhaus angelogen hat, als er versichert hat, dass es keine Partys in der Downing Street gegeben habe. Somit könnte sich eine noch groteskere Situation ergeben: Nicht nur würde Johnson als Premier zurückkehren, sondern anschließend möglicherweise der Lüge überführt und vom Parlament suspendiert werden. Das wäre dann die Lachnummer zum Quadrat.