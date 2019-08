Kommissar: Italien bittet um mehr Zeit

Eine Geschlechterparität der künftigen EU-Kommission hatte Ursula von der Leyen bei ihrer Bewerbungsrede im EU-Parlament angekündigt. Doch: Kann die künftige EU-Kommissionspräsidentin dieses Ziel auch erreichen?

Gestern endete die Nominierungsfrist der Mitgliedsstaaten. Kurz vor Ende dieser Frist wurde bekannt, dass Italien um mehr Zeit bitten will. Die Regierung um den zurückgetretenen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte konnte sich auf keinen Kandidaten einigen. Auch Frankreich blieb bis zum Abend eine Nominierung schuldig. Großbritannien wird übrigens keinen Kandidaten mehr benennen.

Ungeachtet dessen will von der Leyen heute ihre offiziellen Gespräche mit den Kandidaten beginnen. Ihr Spielraum ist allerdings nicht gerade groß. Nur Rumänien und Portugal kamen dem Appell der künftigen Präsidentin nach, je eine Frau und einen Mann vorzuschlagen. Das schränkt die Optionen der vormaligen deutschen Verteidigungsministerin massiv ein.

Zwar stehen bereits elf Frauen auf der Liste, neben 15 Männern. Das nötige Dutzend für "Team Ursula" könnte also gerade noch voll werden, falls Frankreich eine Frau oder ein Duo nominiert. Zumindest eine mächtige Vizepräsidentin gilt zudem als gesetzt: Die dänische Wettbewerbshüterin Margrethe Vestager dürfte zu einer Art Oberaufseherin über die Wirtschaftsportfolios werden.

Doch das knappe Bewerberfeld schafft viele Probleme für die künftige Kommissionschefin. So erwartet so mancher Staat für seine weibliche Nominierung wahrscheinlich eine Belohnung – in Form eines besonders einflussreichen Ressorts. Ohnehin müsste von der Leyen im Grunde geradezu blindlings jede vorgeschlagene Frau akzeptieren, um ihre Quote einigermaßen sicher zu erfüllen.

Forderung nach Ersatz möglich

Bei den Männern hingegen könnte sie Anwärter, die ihr ungeeignet erscheinen, eher wieder heimschicken und Ersatzkandidaten verlangen. Ab heute führt von der Leyen mit jedem Bewerber Job-Interviews, dann sortiert sie womöglich Kandidaten aus, für die sie keine Chancen auf eine Bestätigung im Parlament sieht. Ihr Vorgänger Jean Claude Juncker hatte 2014 sechs Personen abgelehnt und neue Vorschläge verlangt.

Gleichwohl ist eine Zurückweisung heikel, weil sie Betroffene und Entsender düpiert. Ob eine verärgerte Regierung als Ersatz wieder eine Frau schicken würde, ist überdies ungewiss. Und zwingen kann von der Leyen sie nicht, allenfalls mit attraktiven Ressorts locken.

