Koalition streicht die Sonderrechte von Gerhard Schröder

Die deutschen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP streichen die Sonderrechte von Altkanzler Gerhard Schröder drastisch zusammen: Der SPD-Politiker soll sein Büro und seine Mitarbeiter verlieren. Das verbliebene Personal solle die Aufgaben des Büros abwickeln und anschließend anderweitige Aufgaben übernehmen, heißt es im Antrag der Ampel-Koalition für den Haushaltsausschuss, der am Donnerstag beschlossen werden soll.

Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Sein Ruhegehalt und den Personenschutz soll Schröder behalten dürfen. Damit geht die Koalition nicht ganz so weit wie die Union, die Schröder wegen seiner Russland-Kontakte zusätzlich das Ruhegehalt streichen will. Schröder schade dem internationalen Ansehen Deutschlands, hatte die Union dies begründet. Er habe sich trotz des Ukraine-Kriegs noch immer nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert und halte auch an seinen Posten in verschiedenen russischen Energieunternehmen fest.

"Gerhard Schröder nimmt keine fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt als ehemaliger Bundeskanzler mehr wahr", erklärten die Budgetsprecher der drei Regierungsparteien Dennis Rohde, Sven-Christian Kindler und Otto Fricke. "Somit entfällt der Grund für die personelle und räumliche Ausstattung des ehemaligen Bundeskanzlers." Im vergangenen Jahr beliefen sich die Kosten für Personal und Reisen der Mitarbeiter im Büro des Alt-Kanzlers auf knapp 419.000 Euro. Ausgaben für die Büroräume und deren Ausstattung sind dabei nicht berücksichtigt.

Die Ampel-Koalitionäre begründen die Streichung der Privilegien offiziell nicht mit Schröders Haltung zu Russland und Putin. Das soll den Beschluss weniger angreifbar machen. Stattdessen fordern sie die Bundesregierung auf sicherzustellen, dass die Amtsausstattung ehemaliger Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler "nach den fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt erfolgt und nicht statusbezogen". Damit werden auch Maßstäbe etwa für Ex-Kanzlerin Angela Merkel gesetzt.

SPD-Geschäftsführerin Katja Mast betonte, dass es beim Gehalt um Eigentumsansprüche gehe. "Deswegen ist das höchst bedenklich verfassungsrechtlich", sagte sie in Richtung der oppositionellen Union. Für Ex-Kanzlerin Merkel hat die Änderung zunächst keine Folgen. "Das bedeutet erst einmal nichts für Merkel", sagte ein Budgetpolitiker. Die Regelung greife erst, wenn sie irgendwann einmal keine nachgelagerten Aufgaben aus dem Amt mehr wahrnehme. "Die Formulierung ist übrigens schon lange Forderung des Bundesrechnungshofes gewesen", hieß es unter Verweis auf den Ampel-Vorschlag.

Schröder war von 1998 bis 2005 deutscher Bundeskanzler. Danach übernahm er Aufgaben unter anderem für die Pipeline-Gesellschaft Nord Stream, die russische Gazprom und den Energiekonzern Rosneft. Weil er sich davon nach Kriegsbeginn nicht distanzierte, forderte ihn die SPD-Spitze zum Parteiaustritt auf. Es gibt auch Anträge auf einen Parteiausschluss.