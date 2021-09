Knappes Rennen um den Wahlsieg in Kanada

Doch selbst seine Anhänger nehmen ihm den politischen Schachzug übel. Laut letzten Umfragen kommt die Conservative Party mit ihrem Spitzenkandidaten Erin O’Toole ebenso auf rund 30 Prozent der Stimmen wie Trudeaus Liberal Party. Das würde bedeuten, dass – wer immer als Sieger aus der Wahl hervorgeht – eine Minderheitsregierung bilden müsste. Einer solchen steht Trudeau derzeit vor. Trudeaus Amtszeit war von einer Reihe von Skandalen überschattet. 2017 prüfte eine Ethikkommission einen Familienurlaub auf einer Privatinsel des Multimilliardärs Aga Khan in der Karibik. 2019 geriet er in die Kritik, weil er sich für einen Baukonzern eingesetzt hatte, der Schmiergeld an die libysche Regierung gezahlt hatte.