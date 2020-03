Knappes Rennen in München: Muss Amtsinhaber Reiter in die Stichwahl?

Trotz der Coronavirus-Pandemie zog der Freistaat Bayern am Sonntag seine Kommunalwahlen durch. Mehr als 40.000 Mandate in 2000 Kommunen waren zu vergeben, in Rathäusern, Gemeinde- und Stadträten oder Kreistagen. Der prominenteste Mandatsträger: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der sich zur Wiederwahl stellte.

Nach Auszählung von drei Vierteln der Stimmen lag Reiter knapp unter der 50-Prozent-Marke und müsste damit in die Stichwahl am 29. März. Wer dort die Gegnerin sein würde, war unklar. Die Kandidatinnen von CSU und Grünen lagen beinahe gleichauf. In der Hauptstadt aber auch in Gesamt-Bayern lag die Wahlbeteiligung höher als vor sechs Jahren.

Fix einen neuen Oberbürgermeister bekommt die zweitgrößte bayerische Stadt Nürnberg. Der langjährige Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) trat nicht mehr an. Um seine Nachfolge gab es am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Stichwahl in 14 Tagen werden Thorsten Brehm (SPD) und Marcus König (CSU) antreten.

Weiter Chef im Rathaus in der Dreiflüssestadt Passau bleibt Jürgen Dupper (SPD). Er schaffte mehr als 53 Prozent der Stimmen. Einer seiner sieben Herausforderer, der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner (CSU), musste sich mit weniger als 20 Prozent der Stimmen klar geschlagen geben.

Hatte das Virus Auswirkungen?

Ja. Wer Angst vor Infektionen hatte, durfte etwa laut der Stadt München seinen eigenen Stift mitbringen, um die Kreuzchen zu machen. Die Wahlkabinen wurden in größerem Abstand zueinander aufgestellt, auch die Wahlhelfer sollten beim Auszählen größeren Abstand halten. Die Wahllokale, viele davon in Schulen, wurden gründlich gereinigt, es standen Desinfektionsmittel bereit.

Die Wählerinnen und Wähler durften länger als üblich bis in den Wahltag hinein per Brief wählen. Wer erkrankt war oder in Quarantäne musste, konnte einen Bevollmächtigten die Unterlagen abholen lassen. Für mögliche Stichwahlen in zwei Wochen werden schon ab heute in ganz Bayern die Briefwahlunterlagen verschickt.