Klitschko wirft Putin vor, die Ukrainer als Volk vernichten zu wollen

Mehrere Städte im Süden der Ukraine sind nach örtlichen Behördenangaben in der Nacht auf Sonntag von russischen Truppen erneut mit Artillerie und Raketen beschossen worden. Kiews Bürgermeister Witali Klitschko schließt unterdessen wegen der enormen Schäden am Energiesystem einen Kollaps der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung in der ukrainischen Hauptstadt nicht aus.

"Wir tun alles, damit es nicht so weit kommt", betonte Klitschko. "Aber wir wollen offen sein: Unsere Feinde tun alles dafür, damit diese Stadt ohne Heizung, ohne Strom, ohne Wasserversorgung dasteht – allgemein: dass wir alle sterben", sagte er am Samstagabend im ukrainischen Fernsehen.

"Schlimmstmögliches Szenario"

Ein Blackout sei das schlimmstmögliche Szenario, sagte Klitschko. Der frühere Boxweltmeister warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zudem vor, die Ukrainer als Volk vernichten zu wollen. "Putin braucht uns Ukrainer nicht. Er braucht das Gebiet, braucht eine Ukraine ohne uns."

In Kiew lebten derzeit etwa drei Millionen Menschen, darunter 350.000 Binnenflüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine, sagte Klitschko. Bei einem Zusammenbruch des Fernwärmesystems bereite sich die Stadt darauf vor, rund 1000 Wärmestuben einzurichten.

Bei russischen Raketenangriffen auf die Energieversorgung der Ukraine sind auch die Anlagen in Kiew beschädigt worden. Die Stadt versucht, das Netz durch gestaffelte Stromabschaltungen zu stabilisieren. Ganze Stadtteile haben stundenweise kein Licht.

Iran räumt Drohnenlieferung ein

Der Iran hat unterdessen erstmals Drohnenlieferungen an Russland eingeräumt. Außenminister Hussein Amir-Abdollahian sagte am Samstag, man habe Russland vor dem Krieg "eine begrenzte Anzahl an Drohnen" zur Verfügung gestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Weitere Waffenlieferungen nach Kriegsbeginn sowie die Bereitstellung von Raketen dementierte der Chefdiplomat jedoch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschuldigte Teheran umgehend der Lüge: "Selbst bei diesem Geständnis lügen sie", sagte er. Die Zahl der von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossenen iranischen Kampfdrohnen übersteige die vom Iran genannten "wenigen" Drohnen, so Selenskyj.