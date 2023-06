"Klimawandel und Armut gleichzeitig bekämpfen"

"Kein Land sollte zwischen der Reduzierung der Armut und dem Schutz des Planeten wählen müssen", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Auftakt des Gipfels für einen neuen globalen Finanzpakt. Macron verwies angesichts steigender Ungleichheit auf deutlich mehr öffentliche und private Gelder dafür. Bisher werde in beiden Bereichen nicht genug getan.

"Ohne den Privatsektor werden wir diese Herausforderung nicht meistern", mahnte Frankreichs Staatschef. Bei dem von Macron initiierten Treffen wollten Vertreter von über 100 Staaten, internationalen Entwicklungsbanken und Hilfsorganisationen am Donnerstag und Freitag über ein solidarischeres Finanzsystem beraten. Wirtschaftsminister Martin Kocher vertritt Bundeskanzler Karl Nehammer. "Um den Klimawandel wirksam zu bekämpfen, bedarf es nicht nur öffentlicher Investitionen, sondern auch entscheidender Anreize für privates Kapital", sagte Kocher gestern laut Aussendung.

In der Corona-Pandemie sind in vielen armen Ländern die Schulden gestiegen. Weil jetzt auch die Zinsen steigen, kommen diese Länder stark in Bedrängnis. Die Weltbank will diesen Staaten helfen.

