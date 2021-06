Klimaschutz: EU will weniger CO2-Ausstoß-Zertifikate vergeben

Während der bisherige Handel mit den Emissionsrechten im Kern nur Industrie und Kraftwerke erfasste, soll er nun auch auf den Wohnungs- und Verkehrssektor ausgedehnt werden, heißt es in einem Entwurf der EU-Kommission, der Reuters am Mittwoch vorlag.

"Fit for 55"

Die EU will mit den Reformen ihr neues, verschärftes Ziel einer CO2-Reduktion von 55 Prozent gegenüber 1990 bis 2030 erreichen. Mitte Juli will sie ihren Vorschlag für "Fit for 55" vorlegen. Er muss von Mitgliedstaaten und Europäischem Parlament gebilligt werden. Da die Reformen erhebliche wirtschaftliche Folgen haben, dürfte der Prozess sich über ein Jahr hinziehen.

Der Emissionshandel ist das wichtigste Klimaschutz-Instrument der EU. Die Rechte zum CO2-Ausstoß müssen von den Unternehmen ersteigert werden. Wer besonders klimafreundlich produziert, braucht weniger oder kann überschüssige Rechte wieder über die Börse verkaufen. Über die Jahre kürzt die EU die Rechte. Zuletzt war der Preis für die Zertifikate auch in Erwartung der EU-Reformen deutlich gestiegen, was gerade Kohlekraftwerksbetreiber unter Druck setzt.

Dem Entwurf zufolge will die Kommission zum einen die Zahl überschüssiger Rechte, die noch nicht vergeben sind, mit einem Schnitt deutlich senken. Zum anderen soll auch die jährliche Kürzung der Rechte beschleunigt werden. Außerdem soll erstmals die See-Schifffahrt einbezogen werden.

Neu einführen will die EU den Handel nun auch für die Sektoren Verkehr und Wärme. Dafür soll es zunächst ein separates Handelssystem geben, das erst später mit dem übrigen Emissionshandel zusammengeführt werden könnte. Hintergrund ist, dass Sprit, Heizöl und Gas auf diese Weise verteuert werden, was die Menschen direkt betrifft. Die EU will für einen moderaten Preisanstieg sorgen. In Deutschland gilt hier ein CO2-Preis bereits seit Anfang des Jahres. Er könnte dann in dem neuen Handelssystem der EU aufgehen.

Großbritannien zieht Kohleausstieg vor

Großbritannien hat seinen Kohleausstieg um ein Jahr auf 2024 vorgezogen. Das bestätigte die britische Regierung am Mittwoch, nachdem der beschleunigte Ausstieg bereits im vergangenen Jahr angekündigt worden war. Ab dem 1. Oktober 2024 soll im Vereinigten Königreich keinerlei Kohle mehr verwendet werden, um Energie zu produzieren. 2020 lag der Anteil des Kohlestroms noch bei 1,8 Prozent - knapp ein Jahrzehnt zuvor noch bei 40 Prozent.

London. Das entsprechende Gesetz dafür muss die britische Regierung noch auf den Weg bringen. Man werde dies "bei der frühesten Gelegenheit" tun, hieß es in einer Mitteilung. Der deutlich frühere Kohleausstiegs Großbritanniens im Vergleich zu Deutschland ist auch deshalb möglich, da das Land weiterhin auf Atomkraft zur Energiegewinnung setzt.

Als Gastgeber der UN-Weltklimakonferenz COP26, die im November im schottischen Glasgow stattfinden soll, ruft Großbritannien auch andere Staaten dazu auf, ihren Ausstieg aus der Kohle vorzuziehen und sich ehrgeizigere Ziele zu setzen. Nach Ansicht von Experten sind deutlich ambitioniertere Maßnahmen notwendig, um das in Paris beschlossene 1,5 Grad-Ziel noch erreichen zu können.