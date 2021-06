Klimaschutz alleine reicht nicht fürs Kanzleramt

Der Höhenflug von Annalena Baerbock und den deutschen Grünen war beeindruckend. Während die Union (Kanzlerpartei CDU mit CSU) mit Spitzenmann Armin Laschet in den Umfragen Prozentpunkt um Prozentpunkt zurückfiel, schienen die Werte der Partei Bündnis90/Die Grünen als auch jene der Persönlichkeit der einzigen Bewerberin um die Nachfolge Angela Merkels keine Grenze nach oben zu kennen. Und so näherte sich die Ökopartei im Mai der 30-Prozent-Marke, lag Baerbock klar vor Laschet und SPD-Kandidat Olaf Scholz.

Doch dem steilen Anstieg folgte ein deutlicher Rückschlag. Das zeigte sich nicht zuletzt bei den Landtagswahlen vergangenen Sonntag im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Dort hatten die Demoskopen den Grünen einen deutlichen Zuwachs vorausgesagt – geworden ist es nur ein Mini-Plus auf knapp unter sechs Prozent.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass speziell im Osten die Grünen als westdeutsche Wohlstandspartei wahrgenommen werden, deren starke Wählerschaft eben in finanziell gut situierten Vierteln westdeutscher Großstädte beheimatet ist. Und eben nicht im wirtschaftlich schwächeren Osten.

"Das war Mist"

Es liegt aber vor allem an Baerbock selbst, und daran hat die Kanzlerkandidatin zu knabbern, die sich in den vergangenen Wochen Fehler um Fehler leistete. So meldete sie Nebeneinkünfte verspätet an die Bundestagsverwaltung und machte falsche Angaben im Lebenslauf zu Mitgliedschaften in Organisationen. Zu den mehrmaligen Korrekturen sagt sie selbst: "Das war Mist." Ungenauigkeit spielt aber genau jenen in die Hände, die sie in Altväterlichkeit ohnehin für zu unerfahren fürs Kanzleramt halten.

Und als ob diese Ungenauigkeiten noch nicht für einen Imagedämpfer gereicht hätten, zog die 40-Jährige weitere massive Kritik mit ihrer Forderung einer Erhöhung des Benzinpreises um 16 Cent bis 2023 auf sich. Das stimmt zwar mit dem Entwurf des Wahlprogrammes ihrer Partei überein, und auch andere Parteien – sogar die Bundesregierung – sind für eine stärkere CO2-Bepreisung.

Aber im anlaufenden Wahlkampf für die Bundestagswahl am 26. September ist das alles andere als ein Stimmungsknüller. Klimaschutz als einziges Thema wird wohl nicht reichen fürs Kanzleramt, das dürfte den Grünen wohl längst gedämmert sein.

Die Absicht, den gestern gestarteten Parteitag zur Krönungsmesse der Möchtegern-Kanzlerin zu machen, ist damit passé. Gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck muss die 40-Jährige versuchen, die Stimmung wieder zu drehen. Durchaus wahrscheinlich, dass sie in ihrer heutigen Rede neben kämpferischen Tönen auch Bedauern erkennen lassen wird – selbst eine Entschuldigung bei ihrer Partei scheint möglich.

Unmut können die Delegierten ihre Kanzlerkandidatin ohnedies nicht spüren lassen, gibt es doch kein Einzelvotum über die 40-Jährige. Die Delegierten stimmen in einem Wahlgang über das "Spitzenduo", bestehend aus Baerbock und Habeck, ab. Kanzlerkandidatin hin oder her – man zieht schließlich mit beiden in den Wahlkampf.