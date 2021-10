UNO-Klimagipfel in Glasgow startet

Das Treffen gilt sechs Jahre nach jenem in Paris als entscheidend, den Klimavertrag von 2015 auch umzusetzen. Diesmal sollen zahlreiche Staats- und Regierungschefs gleich zu Beginn als Impulsgeber agieren. Neben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden wird auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) am 1. und 2. November am World Leaders Summit in Glasgow teilnehmen.

Aktivisten von "Extinction Rebellion"-forderten entschlossenes Handeln. Bild: ANDY BUCHANAN (AFP)

Rund um die Konferenz fordern Umweltschützer mit Demonstrationen von der Politik Taten ein. Am Samstag forderten hunderte Teilnehmer einer von der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion angeführten Demonstration im Stadtzentrum - auf Plakaten - "Taten statt Worte" und "Stoppt fossile Brennstoffe". Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist mittlerweile mit dem Zug in Glasgow eingetroffen.

Fridays for future-Gründerin Greta Thunberg reiste per Bahn an. Bild: BEN STANSALL (AFP)

Papst: "Zeit zu handeln"

Papst Franziskus hat vor Beginn des Gipfels mutige Schritte im Kampf gegen die Klimakrise gefordert. Im Vorwort des Buchs "Laudato si reader", das von der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" vor dem COP26-Gipfel veröffentlicht wurde, schrieb der Papst, dass Krisen Chancen seien, um "die Fehler der Vergangenheit zu erkennen und von ihnen zu lernen".

Krisen seien außerdem eine Gelegenheit, "schlechte Gewohnheiten zu ändern". "Die jüngste Vergangenheit hat uns gezeigt, dass es vor allem unsere Kinder sind, die das Ausmaß und die Tragweite der gesellschaftlichen Herausforderungen, insbesondere der Klimakrise, verstanden haben", schrieb der Papst. "Wir müssen ihrem Beispiel folgen, es ist Zeit, gemeinsam zu handeln", erklärte er.

Papst Franziskus, der nicht nach Schottland reist, forderte von den Entscheidern effektive Antworten auf die Umweltkrise. Der Klimawandel und die Covid-19-Pandemie hätten eine tiefe Verletzbarkeit und zahlreiche Zweifel an den Wirtschaftssystemen und der Gesellschaft enthüllt, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche im Radiosender BBC am Freitag. "Jede Krise verlangt nach einer Vision, Planungsfähigkeit und Schnelligkeit in der Umsetzung", so der Papst.

Neuseeland kündigt ehrgeizigere Ziele an

Zum Beginn des Weltklimagipfels am Sonntag hat Neuseeland ehrgeizigere Ziele zur Reduzierung seiner Emissionen angekündigt. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2030 halbiert werden, wie die Regierung in Wellington mitteilte. Bisher hatte Neuseeland das Ziel ausgegeben, die Emissionen gemäß des Pariser Klimaabkommens um 30 Prozent zu senken.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern bezeichnete den verstärkten Beitrag ihres Landes im Kampf gegen den Klimawandel als "unseren fairen Anteil, der den Notwendigkeiten entspricht, wenn wir die schlimmsten Auswirkungen der Erderwärmung verhindern wollen".

"Alles oder Nichts für den Planenten"

Die Emissionen sind derzeit in etwa genauso hoch wie im Jahr 2005. Klimawandel-Minister James Shaw sprach mit Blick auf das kommende Jahrzehnt von "Alles oder Nichts" für den Planeten. "Um eine Chance zu haben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, zeigt die Wissenschaft, dass wir jetzt noch etwa acht Jahre Zeit haben, um die weltweiten Treibhausgasemissionen um fast die Hälfte zu reduzieren", erklärte Shaw. "Das sind acht Jahre, in denen die Staaten die nötigen Pläne machen, Regeln einführen und umsetzen und letztlich die Reduktionen möglich machen können."

COP ist die Abkürzung der UNO-Klimakonferenzen, dahinter steht "Conference of the Parties", auf Deutsch die Vertragsstaatenkonferenz. Die COP1 fand in 1995 in Berlin statt, nun startet die aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobene COP26 in Glasgow. Der Gipfel ist bis 12. November angesetzt. Das Treffen soll Schwung in die Anstrengungen rund um den Klimaschutz bringen.