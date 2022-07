Klimadialog bei Rekord-Hitze: "Jetzt erst recht"

Passender hätte der Zeitpunkt für den Petersberger Klimadialog am Dienstag nicht sein können: Mit knapp 40 Grad war es der heißeste jemals in Berlin gemessene Tag. Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) nahm an der Hitze-Konferenz teil und widersprach der Sorge vieler Länder des globalen Südens, die Energie- und andere Krisen könnten die Entscheidungen im Klimaschutz schmälern.

"Jetzt erst recht"

Gewessler diskutierte mit Amtskollegen aus rund 40 Ländern auf der zweitägigen Konferenz in Berlin. So wie die Gastgeberin, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), betonte auch Gewessler das Versprechen, den Klimaschutz nicht zu vernachlässigen. Derartige Bedenken, die anderen Krisen könnten den Kampf gegen die Klimakrise zurückwerfen, waren auf der Tagung laut geworden, geäußert von jenen Regionen, die von der Klimaerwärmung am meisten betroffen sind.

Gewessler setzte diesen Sorgen "eine starke Botschaft entgegen: Dem ist nicht so!", sagte sie Dienstagnachmittag vor Journalisten in Berlin. Sie pflichtete dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei, der in dieser Frage betont hatte: "Jetzt erst recht!"

"Wir haben einen großen Kraftakt vor uns, um aus der Abhängigkeit rauszukommen", betonte Gewessler. "Das betrifft jedes Ministerium, jedes Bundesland, jeden Bürgermeister und jeden Einzelnen." Die Energiekrise dauere definitiv länger als nur einen Winter.

Das erste Ziel sei, aus der Abhängigkeit von den fossilen Stoffen rauszukommen. Der Weg dazu seien die erneuerbaren Energien. Klimaschutz und Energiekrise ließen sich nur durch solidarisches Handeln gemeinsam bewältigen. Dabei dürfe sich Europa nicht spalten lassen.

Auf die Frage, ob das 1,5-Grad-Ziel noch realistisch bis 2030 zu erreichen sie, wo doch derzeit eher von einem Temperaturanstieg von drei Grad auszugehen sei, sagte die Ministerin: "Ja, das ist Ziel ist erreichbar. Wenigstens 1,8 Grad sind realistisch. Aber dafür braucht es Tempo, Ambitionen, mutige Entscheidungen und massive Anstrengungen." Jedes Zehntel Grad mache einen großen Unterschied.

Österreich habe im Unterschied zu anderen Ländern sehr große Gasspeicher, die den Jahresbedarf decken können, sagte Gewessler. Die Speicherbefüllung sei die erste der zentralen Maßnahmen, dazu kämen die Diversifizierung und das Ende der Abhängigkeit. "Die Stimmung bleibt so lang alarmierend, bis wir uns von der fossilen Abhängigkeit befreit haben."

"Niemand muss im Winter frieren", bekräftigte die Ministerin an die Adresse der Haushalte. Demnach müssten die Großverbraucher mit Maßnahmen rechnen. "Das wird ein sehr schwerwiegendes Szenario mit Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. In einer Notfallstufe habe die Regierung Eingriffsmöglichkeiten auf Grund des Energielenkungsgesetzes. Neben den Aufforderungen an die Unternehmen zum Sparen im Gasverbrauch werde im ersten Schritt ein Auktionssystem in Kraft gesetzt, bei dem Betriebe und Unternehmer untereinander mit dem Gas handeln sollen.

Der Petersberger Klimadialog diente der Vorbereitung der Weltklimakonferenz COP27. Diese findet die im November in Ägypten statt.