Klimabericht fordert rasche und radikale Maßnahmen

Die Aussagen des jüngsten Klimaberichts sind wenig überraschend, aber einmal mehr schockierend: Die Welt steckt mittendrin in der Klimakrise. Die Erde erhitzt sich immer stärker, ohne eine radikale und sofortige Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase ist ein Eindämmen der globalen Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad nicht mehr zu erreichen. "Es heißt jetzt oder nie", warnte der Ko-Vorsitzende des 2800 Seiten starken Berichts, Jim Skea, bei der gestrigen Präsentation. 278 Wissenschafter aus aller Welt hatten an dem Mammutwerk acht Jahre lang gearbeitet und dazu tausende Studien ausgewertet. Ihr Fazit: Noch in diesem Jahrzehnt schließt sich das "Fenster der Möglichkeiten".

Bisher beläuft sich die globale Erwärmung seit Beginn der Industrialisierung im Mittel auf knapp 1,2 Grad. In allen Sektoren – vom Verkehr über die Industrie, die Wärme- und Stromerzeugung bis hin zur Land- und Forstwirtschaft – müssten die Treibhausgas-Emissionen um fast die Hälfte verringert werden, damit der Höhepunkt der Emissionen noch vor dem Jahr 2025 erreicht wird und danach rasch absinkt. 43 Prozent sei die Marke bis 2030. Im Jahr 2050 müsse dann Klimaneutralität erreicht sein.

Die Realität der vergangenen Jahre sieht allerdings anders aus: Nie zuvor in der Geschichte wurden mehr Treibhausgase ausgestoßen als im Jahrzehnt 2010 bis 2019. Allein im Jahr 2019 sind die Emissionen mit insgesamt rund 59 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent um 12 Prozent höher gelegen als 2010 und um 54 Prozent höher als noch 1990. In Summe hat die Welt zwischen 2010 und 2019 17 Prozent aller CO2-Emissionen (seit 1850) verursacht.

Die Änderung des menschlichen Alltags und das Umsteuern im Energiesektor gilt nun als der alles entscheidende Faktor. Dazu gehört den Forschern zufolge unter anderem, erheblich weniger fossile Energieträger und mehr alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff zu nutzen. Besonders gute Möglichkeiten gebe es dafür in Städten – etwa indem man ihre Zentren so umgestaltet, dass Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden können, oder den öffentlichen Nahverkehr elektrifiziert. Enorme Potenziale gebe es auch beim klimafreundlichen Heizen und Kühlen, Stromsparen, bei Alternativen zu Autoverkehr und Flugreisen oder im Recycling. Allein eine Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung und die Vermeidung von Lebensmittelabfällen könnten die weltweiten Emissionen pro Jahr um etwas über zwei Gigatonnen reduzieren – das entspricht dreimal dem CO2-Ausstoß von Deutschland.

"Das Gebot der Stunde"

"Mit dem raschen Ausstieg aus Öl und Gas machen wir uns unabhängig von russischen Machtspielen und betreiben konsequenten Klimaschutz. Das ist jetzt das Gebot der Stunde", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler. Die Ministerin zeigte sich überzeugt, dass mit "ambitioniertem Klimaschutz" die Klimakrise wirksam eingedämmt werden kann.